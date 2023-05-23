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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة بجامعة العريش بعنوان الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي

جانب من دورة الدراسات
جانب من دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أولى دوراتها  بجامعة العريش  محافظة شمال سيناء،  بعنوان: "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي ،  في ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

وتهدف المحاضرات إلى  دعم الأنشطة التثقيفية والعلمية وتبادل الخبرات التي بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ومختلف الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية .

 

الأمن القومي:

 

حيث بدأت أولى محاضرات دورة: "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى"،   تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش  وحاضر فيها: اللواء عماد العمدة، وتناولت محاضرات اليوم التوعية بمفهوم وأبعاد الأمن القومي .

 

حضر الدورة  عدد كبير من الدارسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهار الادارى وأفراد المجتمع السيناوى لترسل الجامعة رسالة بالأمن والأمن الذي تحظى به سيناء الحبيبة.

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