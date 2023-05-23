الكشف بـ50 جنيها.. بدء العمل بالمركز الطبي لجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، عن بدء العمل ب المركز الطبي لجامعة العريش وذلك ابتداءً من الأحد القادم الموافق 28 مايو ٢٠٢٣، وذلك في اطار الدور المجتمعى للجامعة في خدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدمرداش ، أن المركز الطبي يتضمن عددا من التخصصات الطبية كما يلى:

غدد صمام - أمراض قلب -باطنة -نساء وتوليد_ جراحة جهاز هضمي_ أطفال _عظام _ امراض صدرية -جلدية _روماتيزم وتأهيل_ مسالك بولية_ مخ وأعصاب_ جراحة عامة واورام .

٥٠ جنيها :

وقد تحددت قيمه الكشف الطبي ب 50جنيها في مختلف التخصصات الطبية ، علاوة على تخفيضات مناسبة عند إجراء التحاليل الطبية. وقد تحدد مواعيد الساده أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري جامعة العريش .