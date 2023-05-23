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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف بـ50 جنيها.. بدء العمل بالمركز الطبي لجامعة العريش

جدول مواعيد اطباء
جدول مواعيد اطباء المركز الطبي لجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء،  عن بدء العمل ب المركز الطبي لجامعة العريش  وذلك ابتداءً من الأحد القادم الموافق 28 مايو  ٢٠٢٣، وذلك في اطار الدور المجتمعى للجامعة في خدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء. 

وقال الدمرداش ، أن المركز الطبي يتضمن عددا من التخصصات الطبية كما يلى:

غدد صمام - أمراض  قلب  -باطنة  -نساء وتوليد_ جراحة جهاز هضمي_ أطفال _عظام _ امراض صدرية -جلدية _روماتيزم وتأهيل_  مسالك بولية_ مخ وأعصاب_ جراحة عامة واورام .

 

٥٠ جنيها :

 

وقد  تحددت قيمه الكشف الطبي ب 50جنيها في مختلف التخصصات الطبية  ،  علاوة على تخفيضات  مناسبة عند إجراء التحاليل الطبية. وقد تحدد مواعيد الساده أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري  جامعة العريش  .

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