عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مؤقت.. آخر تطورات رحيل نجم الأهلي للدوري القطري

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف النادي الأهلي من مسألة رحيل لاعبه حمدي فتحي، في ظل العرض الذي تلقاه من جانب الوكرة القطري.


قال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" تحدثنا في وقت سابق عن عرض من الوكرة القطري لـ حمدي فتحي، رغم نفي الأهلي، وطبيعي أن ينفي الأهلي طالما ليس هناك عرضًا رسميًا".


أضاف:" الأكيد أن هناك اتصالات بين المسؤولين البارزين في الوكرة ونظرائهم في الأهلي، وهناك جلسات تمت بالفعل دون أن يصل عرض رسمي إلى النادي الأهلي".
أشار هاني حتحوت:" نادي الوكرة عارض مقابل مالي جيد من أجل ضم حمدي فتحي، إلى جانب فكرتين.. الأولى الإعارة، والثانية الشراء".


أوضح:" بالنسبة للنادي الأهلي مبدئيًا يريد الاستماع للعروض المالية، ويرفع الأهلي العرض المالي لأقصى رقم ممكن، لكن هذا ليس معناه أنه سيوافق في النهاية".


أكد:" بالنسبة لـ مارسيل كولر، حمدي فتحي لاعب مؤثر جدًا، الأهلي منفتح على سماع العروض وقد يقبل إذا كان هناك عرضًا من الصعب رفضه، ومن الممكن أن يقبل كولر رحيل اللاعب إذا كان هناك بدائل، سواء من الموجودين أو عن طريق إضافة أسماء جديدة".

آخر تطورات رحيل نجم الأهلي للدوري القطري


أتم هاني حتحوت:" مبدئيًا الأهلي طلب بغلق الصفحة لحين انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعدها يواصل المحادثات الجيدة مع مسؤولي الوكرة القطري في وقت لاحق". 

الأهلى حمدي فتحي الوكرة الوكرة القطرى هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ