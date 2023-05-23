تأجيل مؤقت.. آخر تطورات رحيل نجم الأهلي للدوري القطري

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف النادي الأهلي من مسألة رحيل لاعبه حمدي فتحي، في ظل العرض الذي تلقاه من جانب الوكرة القطري.



قال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" تحدثنا في وقت سابق عن عرض من الوكرة القطري لـ حمدي فتحي، رغم نفي الأهلي، وطبيعي أن ينفي الأهلي طالما ليس هناك عرضًا رسميًا".



أضاف:" الأكيد أن هناك اتصالات بين المسؤولين البارزين في الوكرة ونظرائهم في الأهلي، وهناك جلسات تمت بالفعل دون أن يصل عرض رسمي إلى النادي الأهلي".

أشار هاني حتحوت:" نادي الوكرة عارض مقابل مالي جيد من أجل ضم حمدي فتحي، إلى جانب فكرتين.. الأولى الإعارة، والثانية الشراء".



أوضح:" بالنسبة للنادي الأهلي مبدئيًا يريد الاستماع للعروض المالية، ويرفع الأهلي العرض المالي لأقصى رقم ممكن، لكن هذا ليس معناه أنه سيوافق في النهاية".



أكد:" بالنسبة لـ مارسيل كولر، حمدي فتحي لاعب مؤثر جدًا، الأهلي منفتح على سماع العروض وقد يقبل إذا كان هناك عرضًا من الصعب رفضه، ومن الممكن أن يقبل كولر رحيل اللاعب إذا كان هناك بدائل، سواء من الموجودين أو عن طريق إضافة أسماء جديدة".

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أتم هاني حتحوت:" مبدئيًا الأهلي طلب بغلق الصفحة لحين انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعدها يواصل المحادثات الجيدة مع مسؤولي الوكرة القطري في وقت لاحق".