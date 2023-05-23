طريقة عمل المايونيز في المنزل بمكونين فقط

قدم الشيف الشربيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل المايونيز في البيت بطريقة سريعة وسهلة.

طريقة عمل مايونيز منزلي سريعة وسهلة

مقادير المايونيز المنزلي

١ بيضة

١ فص ثوم مهروس

٢ ملعقة كبيرة خل

٣⁄٤ كوب زيت دوار الشمس، أو زيت زيتون

ملح حسب الذوق

طريقة تحضير المايونيز المنزلي

1. يوضع البيض، الثوم والخل في الخلاط الكهربائي ويخفقوا جيداً، ثم يضاف الزيت رويداً رويداً الى المزيج، الى ان يصبح كثيفاً وذو قوام كريمي، وبالعافية.

اقتراحات المايونيز المنزلي

يقدم مع الشاورما والمقالي، يمكنك عمله بدون الثوم ، ويمكنك اضافة عصير الليمون بدل الخل