عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المايونيز في المنزل بمكونين فقط

طريقه عمل المايونيز
طريقه عمل المايونيز في المنزل

قدم الشيف الشربيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل المايونيز في البيت بطريقة سريعة وسهلة.

طريقة عمل مايونيز منزلي سريعة وسهلة

طريقة تحضير الكشري المصري وأسرار الصلصة والدقة

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

مقادير المايونيز المنزلي

١ بيضة 
١ فص ثوم مهروس 
٢ ملعقة كبيرة خل 
٣⁄٤ كوب زيت دوار الشمس، أو زيت زيتون
ملح حسب الذوق 

طريقة تحضير المايونيز المنزلي

1. يوضع البيض، الثوم والخل في الخلاط الكهربائي ويخفقوا جيداً، ثم يضاف الزيت رويداً رويداً الى المزيج، الى ان يصبح كثيفاً وذو قوام كريمي، وبالعافية.
اقتراحات المايونيز المنزلي
يقدم مع الشاورما والمقالي، يمكنك عمله بدون الثوم ، ويمكنك اضافة عصير الليمون بدل الخل

إطلالة ياسمين صب اطلالة ياسمين صبري الشربيني الشيف الشربيني الكشري المصري طريقة تحضير الكشرى طريقة تحضير المايونيز ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

موضوعات متعلقة

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

شهية ولذيذة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الزيتون

موسم حصاد مُبشّر| «الفلاحين» تكشف عن أسعار الثوم بالحقل قبل طرحه بالأسواق

من غير قلي في الزيت.. طريقة عمل الفلافل بالفرن

بديلا للمقلية .. طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب والتوابل

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

ترشيحاتنا

بسبب التقلبات الجوية.. الصحة تنصح هؤلاء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

نهائي أفريقيا حسم الأمر.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية 2025؟

نجم مانشستر سيتي: هدفنا تحقيق ثلاثية تاريخية

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

الذهب يخسر 120 دولارا منذ أعلى مستوى سجله عند 2080

بسبب أوكرانيا.. الرئيس الروسي السابق يحذر من "نهاية العالم النووية"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

بـ5 مليارات دولار.. مهندس كندي يسعى لإنشاء "نسخة طبق الأصل" للقمر في دبي

فيديو

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ