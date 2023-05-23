ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام الحار| كارثة غير متوقعة

يميل بعض الأشخاص إلى الأطعمة الحارة وإضافة كميات كبيرة من التوابل الحارة المختلفة والفلفل الحار، كل هذه المكونات الأساسية لدى الكثير من الناس، وعلى الرغم من أن الطعام الحار قد يكون لذيذاً لكثير من الناس.

إذا كنت تعاني من مشكلات أساسية بسبب تناول الأطعمة الحارة مثل عسر الهضم، أو التهاب القولون ، يمكن أن تزيد الأعراض سوءاً ،سوف يسبب الطعام الحار الإسهال، لذلك إذا كان لديك نوع من القولون العصبي، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل غالباً ما تفاقم الحالة المرضية.ووفقا لموقع"foodtoday" أضرار تناول الأطعمة الحارة:

-الأطعمة الحارة تسبب الالتهابات فى القولون والأمعاء الدقيقة ويمنع القولون امتصاص الماء في الجسم،وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اسهال، والتهابات في العين وقرحة في المعدة.

- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة قدر الإمكان لأنها تؤثر على الأحبال الصوتية لديك ويسبب تهيجات والتهابات في الحلق وتؤدي إلى إتلاف جدار المعدة.

التهاب المعدة

- تناول الوجبات عالية المحتوى بالفلفل الأحمر الحار يُسبّب تفاقم أعراض البواسير.

- الفلفل الحار يحفز تدفق الدم ، ويفتح المسام البشرة وبعض الزيوت الموجودة في الأطعمة الغنية بالتوابل لها تأثير فعلي على الجلد، لذلك قد تسبب التعرق.

-يمكن أن تتسبب الشطة الحارة فى التهاب حاد فى المعدة يمكن أن تسبب قرحة المعدة يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الشطة الحارة الى فقدان الشهية وعصر الهضم.

- الافراط في تناول الطعام الحار يسبب أحمرار على الجلد وتورمه والشعور بالالم بعد تناوله،يمكن أن يسبب أيضاً فى التهاب حاد فى المعدة.

-يمكن ان هذا النوع من الأطعمة يسبب الاسهال وذلك لما تحتويه من توابل و أملاح خاصة للمعدة الحساسة.

- يمكن أن يتسبب الافراط بتناولها فى الارق وذلك نظراً لما قد تسببه من آلام فى البطن والامعاء .