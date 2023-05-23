احنا عندنا كنوز محدش يعرفها.. مدون يكشف عن أماكن ساحرة في مصر

أكد المدون معتز محمد، أن هناك عدة أماكن و مدن بـ مصر تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، بعيدا عن الأماكن المشهورة و المعروفة.

و أوضح "محمد"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن بداية إكتشافه بهذه الأماكن كانت محافظة بورسعيد، فهو ركز كثيرا عليها خاصة بعد أحداث الكورة التي أدت إلى قلة السياحة بها، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه أغلب المصريين هي عدم معرفتهم بالأماكن التي يمكنهم زيارتها في المدن.

و أضاف "محمد"، أن ثاني محطة له كانت الإسماعيلية، و باقى مدن القناة، موضحا أنه غطى 90% من مدن مصر التي زارها، و أخر محافظة كانت بنها.

و أشار "محمد"، إلى أن هذه الزيارات تكون بجانب شغله، و أنه يستغل أجازاته في تغطية و زيارة أماكن جديدة، و في زياراته يقوم بالتركيز على الأماكن الغير معروفة و التي يمكن أن تكون قديمة أو تراثية، و ذلك بإستعانة شخص من أهالى البلد و التأكيد من جوجل.

كنوز بنها

و تابع، أن هناك قرى معروفة بـبنها، و أحدهم قرية "عبادلة" و المعروفة بمحلات الكشري، و قرى أخرى تشتهر بالسجاد اليدوي و تصديره للخارج، معقبا: " أحنا عندنا كنوز محدش يعرفها..ببقى عايز أشجع الناس أنها تروح تشتري منها خاصة الأعمال اليدوية".

