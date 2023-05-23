الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

أكدت الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها لا زالت تسيطر على مواقع في جنوب غرب باخموت.

وقال نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الحافة الجنوبية الغربية لمدينة باخموت.

وكتبت على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن قوات كييف أحرزت بعض التقدم شمال وجنوب باخموت.

وأضافت أن "القوات الروسية، التي تقول إنها سيطرت المدينة نفسها، كانت تستمر في إزالتها من المناطق التي يسيطرون عليها".

وأشارت وزيرة الدفاع الأوكرانية ، إلى أن وتيرة القتال داخل باخموت انخفضت بشكل كبير.

وفي سياق المتصل، قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن القوات لا تمتلك سوى الحد الأدنى من الأسلحة اللازمة لبدء الهجوم المضاد.

وشددت على أن الجيش بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

جدير بالذكر أ قائد فاجنر أعلن أن قواته سيطرت بنجاح على مدينة باخموت وكانت تخطط لإنشاء مواقع دفاعية وتسليم المدينة إلى القوات المسلحة الروسية بحلول 25 مايو الجاري.

وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، يوم الأحد، إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وأضاف بريجوزين: "وفينا بوعدنا بالسيطرة علي مدينة باخموت.. سيتم تسليمها لـ الجيش الروسي في 25 مايو"

بينما نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيطرة روسيا على باخموت، وقال إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث فيها وأن المدينة لم تخضع للسيطرة الروسية.