عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أكدت الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها لا زالت تسيطر على مواقع في جنوب غرب باخموت.

وقال نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الحافة الجنوبية الغربية لمدينة باخموت.

وكتبت على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن قوات كييف أحرزت بعض التقدم شمال وجنوب باخموت.

وأضافت أن "القوات الروسية، التي تقول إنها سيطرت المدينة نفسها، كانت تستمر في إزالتها من المناطق التي يسيطرون عليها".

وأشارت وزيرة الدفاع الأوكرانية ، إلى أن وتيرة القتال داخل باخموت انخفضت بشكل كبير.

وفي سياق المتصل، قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن القوات لا تمتلك سوى الحد الأدنى من الأسلحة اللازمة لبدء الهجوم المضاد.

وشددت على أن الجيش بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

جدير بالذكر أ قائد فاجنر أعلن أن قواته سيطرت بنجاح على مدينة باخموت وكانت تخطط لإنشاء مواقع دفاعية وتسليم المدينة إلى القوات المسلحة الروسية بحلول 25 مايو الجاري.

وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، يوم الأحد، إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وأضاف بريجوزين: "وفينا بوعدنا بالسيطرة علي مدينة باخموت.. سيتم تسليمها لـ الجيش الروسي في 25 مايو"

بينما نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيطرة روسيا على باخموت، وقال إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث فيها وأن المدينة لم تخضع للسيطرة الروسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

وزير التعليم: دعم القيادة السياسية واضح ولا تسريب لامتحانات الثانوية العامة

رئيس فاجنر يحذر وزير دفاع روسيا من هجوم أوكراني وشيك

النجوم ومشاكلهم الأسرية| طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها.. وآيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها

وزير الدفاع الروسي: باخموت صارت بأيدينا

أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزق.. صحة ومال وبنين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 17 كلمة تجعل لك أوفر الحظ والنصيب في الرزق

ترشيحاتنا

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ