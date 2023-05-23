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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

خيانة زوجية
خيانة زوجية

 خيانة زوجية .. قصة غريبة شهدتها منطقة الهانوفيل في الإسكندرية ، حيث فوجئ الأهالي بشخص يقفز من الطابق الثالث في أحد العقارات ويسقط على الأرض فجأة، وبالتزامن معه ظهرت سيدة تهرب مسرعة من مدخل العقار .

 

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

أصوات من داخل أوضة النوم

تجمع الأهالي حول الشخص، إلا أن صوت السائق الذي يقطن في ذات العقار قطع السكون، فقط إرتفعت أصواته بالألفاظ والشتائم باحثا عن ذلك الرجل الذي قفز من شرفة منزله في الطابق الثالث، وقام الأهالي بتهدئته وطلب الشرطة والإسعاف.


باشرت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيقات في واقعة سقوط فرد أمن من الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ولمتابعة المزيد حول حادثة الهانوفيل وخيانة زوجة لزوجها داخل غرفة النوم .. تابع الفيديو جراف التالي:

خيانة زوجية منطقة الهانوفيل الاسكندرية سيدة تهرب مسرعة مدخل العقار

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