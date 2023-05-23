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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثنائي العود يقدم للجمهور "عسلية" في حفل " الأمير طاز"

العود دينا عبد الحميد
العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في الثامنة مساء الجمعة ٢٦ مايو علي مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية  .

أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن العديد من روائع موسيقي الزمن الجميل بالإضافة الي باقة من احدث مؤلفاتهما منها غزال ، حياة ، صباح صعيدي كما انهي عازف العود غسان اليوسف آخر مؤلفاته الموسيقية تحت عنوان " عسلية " التي سوف تظهر للنور في هذا الحفل لاول مرة وعنها . 

قال غسان إن هذه المؤلفة تعبر عن حال الأطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب الي صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوي وهي موسيقي تنشر البهجة والتفاؤل .

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ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد .   

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة ،وقد درسا الموسيقى منذ صغرهما  ،و شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطنبول   ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .

ثنائي العود دينا عبد الحميد ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف ثنائي العود دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا دينا عبد الحميد

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