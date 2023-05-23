مدرب الوداد: الأهلي يرغب في الانتقام منا بسبب الموسم الماضي

علق البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضرب الوداد موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعد تخطي صن داونز الجنوب افريقي.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية:" تأهلنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا جاء بفضل الخبرة، والوداد تواجد في نصف النهائي آخر 5 مواسم، لذلك نمتلك هذا النضج والتجربة اللذين يساعدان الفريق كثيرا".

وعن مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، أجاب:" إنه نفس نهائي الموسم الماضي، لذا يمكنني أن أتخيل أن الأهلي يرغب في الانتقام منا".

تابع:" أتوقع أن يكون النهائي أكثر توازنا من نصف النهائي الذي سيطر عليه صن داونز، أعرف الأهلي جيدا، وسنلعب ضده بطريقتنا".

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.