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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 720 بطاقة تموينية وتحرير 17 محضرا في حملة بمركز منفلوط

ضبط 720 بطاقة تموينية
ضبط 720 بطاقة تموينية وتحرير 17 محضر بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 720 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز بمركز منفلوط وذلك بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات.

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وأوضح المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تنظيم حملة تموينية على مركز منفلوط شارك فيها أحمد سيد أحمد ومحمد خلف ابوسليم ومحمد فتحي مأموري ضبط القضائي بمديرية التموين؛ وأسفرت الحملة عن ضبط 720 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي بمركز منفلوط وذلك بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات.

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وأشار وكيل وزارة التموين، إلى تحرير 17 محضرًا للمخابز مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات عدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات.

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