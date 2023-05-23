محافظ أسيوط يتفقد إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق بصدفا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وحدة إسعاف ومحطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق بمركز صدفا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بالقرية للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، والمهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف، المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، وعلاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس مصطفى القرن، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وممثلو دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.



بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية نزلة الأبلق بمركز صدفا، والتي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وشاهد المحافظ خلال الجولة مجسما لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز صدفا، واستمع إلى شرح لمراحل التنفيذ والموقف التنفيذي للمشروعات.

وقال إنه يجرى تنفيذ 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركز صدفا، ويشمل 17 قرية ضمن توسعات محطة معالجة صرف صحي ساحل سليم، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليارا و100 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن عن الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع بالكامل ومراحل التنفيذ بالتوسعات الخاصة بمحطة المعالجة والموقف التنفيذي لها، كما وجه بسرعة نهو الأعمال وفقًا لمعايير الجودة والخطة الزمنية لها.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بالانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين، خاصة في القرى.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بـ 7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع تقريبًا بتكلفة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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