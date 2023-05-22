أسيوط.. ضبط 325 طن قمح محلي داخل 3 مخازن بمركز الفتح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي تقدر بحوالي 325 طن داخل 3 مخازن بناحية بنى زيد الأكراد والطوابيه مركز الفتح والمحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك خلال إحدى الحملات المشتركة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والتحفظ على كميات القمح المضبوطة وتوريدها إلى أماكن التخزين والصوامع التابعة للمحافظة تحت إشراف مديرية التموين.

وكان محافظ أسيوط قد كلف مديرية التموين بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان مشتركة من مباحث التموين والزراعة والوحدات المحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فضلًا عن تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف مدير مباحث التموين أسفرت عن ضبط 3 مخازن بناحية بنى زيد الأكراد والطوابيه مركز الفتح بداخلهم حوالي ٣٢٥ طن قمح محلي تقريبًا تم حجبها عن التوريد بغرض بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين لافتًا إلى استمرار تنفيذ وتكثيف الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للفساد والاحتكار وضبط المخالفين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

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