هتجيب مجموع عالي ... 12 طريقة سحرية لإجتياز الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة، ماراثون كبير يهم كل الأسر المصرية ، وخلال فترة الامتحانات تعيش الاسرة في حالة طوارئ ، ممنوع الصوت والازعاج من الجميع، لان الاسرة بها طالب في الثانوية العامة ، ويحرص الوالدين علي تهيئة الجو للمذاكرة ، لذلك نقدم أبرز النصائح التي يجب على طلاب الثانوية العامة إتباعها، قبل الامتحانات، وذلك وفق ما قدم موقع «students».



نصائح هامة للاستعداد للامتحانات

١- عند المُراجعة مع زملائك قُم بشرح الإجابة لهم بشكل تفصيلي، فذلك يُساعدك بشكلٍ أكبر على تثبُت المعلومة في عقلك.

٢- واحدة من أكثر الطرق فعالية للتحضير للامتحانات هي التدرب على حلّ الامتحان من خلال الامتحانات السابقة، فإن ذلك يُساعدك على التعودّ على تنسيق الأسئلة.

٣- حاول أن تتخلص من كل المُشتتات، وتأكد من شعورك بالراحة والقدرة على التركيز قدر الإمكان.

٤- قُم بتكثيف مُلاحظات المُراجعة الخاصة حيثُ يُساعدك ترتيب أفكارك في هذا التنسيق المختصر على تذكر كل ما تحتاج إليه بسرعة خلال الامتحان.

٥- إذا كنت تخطط للمذاكرة داخل المنزل، فتأكد من أن غرفتك مرتبة ومكتبك خالٍ من الفوضى، وكذلك تتواجد في بيئة هادئة لتساعدك على التركيز وابتعد عن التشتت وقلة الانتباه

٦- ينصح بالحصول على قسط كافى من النوم حتى يستطيع الطالب التركيز أثناء المذاكرة، لأن السهر طوال الليل يتسبب في عدم القدرة على المذاكرة، والشعور بالتعب والإرهاق



٧- وضع خطةللمواد الصعبة عندما تركز بشكل أفضل، والسهلة عندما تكون أقل يقظة.

٨- ينصح بضرورة الحصول على قسط من الراحة لمدة 15 دقيقة بعد المذاكرة لمدة 45 دقيقة.

٩- حافظ على مجموعة متنوعة من المواد للمذاكرة في اليوم قبل امتحانات الثانوية العامة.

١٠- تناول كميات كبيرة من الماء يساعد على تحسين أدائك، وينبغي عليك الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والحصول على المواد الغذائية الصحية.

١١- حدد الأولويات وحدد لنفسك هدفًا لوحدة زمنية معينة، على سبيل المثال مادة واحدة في ساعتين.

١٢- تجنب الوجبات السريعة وحافظ على تغذية جسمك وعقلك جيدًا عن طريق اختيار الأطعمة المغذية التي ثبت أنها تساعد على التركيز وتنمية الذاكرة، مثل الأسماك، والمكسرات، والبذور، واللبن، والتوت. وينطبق الشيء نفسه في يوم الامتحان فعليكَ تناول وجبة جيدة قبل الاختبار.