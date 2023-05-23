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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس القبض على صاحب مجموعة شركات استولي على أموال المواطنين بالقاهرة

المتهم
المتهم

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي رجل أعمال (صاحب مجموعة شركات ) استولي علي أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من صاحب مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية، ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المتهم وضبطه .

وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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