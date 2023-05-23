سقوط أمطار خفيفة بمنطقة نبق في شرم الشيخ

تعرضت منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، لتساقط أمطار خفيفة ، وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض بعض المناطق بالمحافظة لتساقط أمطار رعدية اليوم.



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ شهدت تساقط أمطار خفيفة ولم تسفر عن أي تراكمات للمياه، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المحافظة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن لمتابعة الموقف أول بأول.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، والتأكد من تطهير مجرى السيول، وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.



وأكد أن جميع الطرق، والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها حتى الأن، وتتعرض مدن المحافظة لرياح شديدة على فترات متقطعة بلغت سرعتها 27 كيلو في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 43%، وهذه الرياح غير محملة بالرمال.



وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخرة على السواحل الشمالية الغربية معتدل ليلًا على باقي الأنحاء.



كما توقعت أن يشهد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 34 والصغرى 20، وفي مدينة طور سيناء العظمى 33 والصغرى 22، وفي مدينة طابا العظمى 32 والصغرى 20، وسجلا مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 30والصغرى 11 ، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 36 والصغرى 23

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