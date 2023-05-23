تنسيق بين الأوقاف والتضامن لتوزيع 1500 طن لحوم أضاحي على الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف، أن الوزارة تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي ،لتوزيع 1500 طن لحوم صكوك أضاحي على الاسر الاولى بالرعاية من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن الاجتماعىُ للفئات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه ووير الاوقاف الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعىُ على حرص الوزارة لانشاء ادارة لحوكمة التبرعات العينية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

من جانب أخر نظمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حفل استقبال الضيوف والوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعية في الدول العربية"، والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، وانطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، ويقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية».

جدير بالذكر أن المؤتمر يجمع بين ثلاثة شركاء حريصين كل الحرص على إنجاح تداول التمويل العربي بشكل عادل وكفء وفعال، وهم وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية – مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالحضور والمشاركين في فعاليات الاجتماع، موجهة رسالة تحية وتقدير من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركين في فعاليات الاجتماع، وتوجيهاته بتعزيز التنسيق مع الجهات العربية الشريكة للاستفادة من التجارب المتنوعة، ولتعظيم التمويل المشترك نحو قضايا عربية تخص المنطقة بأكملها.

وأكدت القباج أن الاجتماع سيتناول جوانب الاستثمار الاجتماعي، وتنوع مصادر تمويله، وتعظيم كفاءته وأثره على حياة المواطن العربي، موضحة أن المرجو من هذا الاجتماع أن يتم وضع آلية للعمل المشترك للمؤسسات وبنوك التنمية في المنطقة العربية بهدف عدالة وكفاءة التوزيع، ورسم خريطة مستقبلية لتوحيد الجهود من أجل تحسين حياة الفئات المستحقة، وأن يتم تطوير منصة لجهات التمويل العربية لرصد فرص التمويل وأولوياته، ولرصد النتائج والآثار التنموية العائدة على المواطنين من هذا التمويل.