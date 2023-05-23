سيارات موفرة أوتوماتيك بـ140 ألف جنيه| صور

يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين الآن عن سيارات مستعملة تساعدهم علي الذهاب إلى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بشكل جنوني بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع السيارات عالميا.

تتميز السيارات المستعملة عن السيارات الجديدة بانخفاض أسعارها وسهولة بيعها مرة أخري ومن السيارات المميزة المستعملة المتوافرة سيارة بيجو 406، دايو ليجانزا، كيا سيفيا :



يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك لا تتجاوز أسعارها 140 ألف جنيه :



1- تويوتا كرسيدا

تستمد سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1984 السيدان قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي، وتمكنت سيارة تويوتا كرسيدا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف كم/ساعة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كرسيدا موديل 1984

يصل سعر سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1984 في سوق السيارات المستعملة المصري الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- أوبل فيكترا

تقدم سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 للبيع باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي، وتستخدم أوبل فيكترا علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 112 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 1995

يبلغ سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 في سوق السيارات المستعمل المصري 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا سيفيا

تمكنت سيارة كيا سيفيا موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، ومقترن بها عبلة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

كيا سيفيا مويل 1999

سعر سيارة كيا سيفيا مويل 1999 في سوق السيارات المصري يصل الي 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- دايو ليجانزا

تستخدم سيارة دايو ليجانزا موديل 2001 ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو ليجانزا موديل 2001

تأتي سيارة دايو ليجانزا موديل 2001 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 122 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- بيجو 406

سيارة بيجو 406 موديل 2000 السيدان تعرض للبيع باللون الذهبي، وتحتوي علي محرك سعة 1800 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ومن الداخل لا يوجد بها دهانات، وبها رخصة سارية لمدة عامين .

بيجو 406 موديل 2000

تتوافر سيارة بيجو 406 موديل 2000 للبيع في سوق السيارات المستعملة بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .