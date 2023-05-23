تحرير 60 محضرا تموينيا لـ 35 منشأة غذائية في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ،لإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

و شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية دمياط ومكتب أغذية فارسكور تحت اشراف الدكتور/ عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على (٣٥) منشأة (المصانع ومطابخ المستشفيات ومخازن المستوردين) .

وتمكنت الحملات من تحرير (٦٠)محضر جنحة صحية وتم ضبط (٦٠٠) كيلو طحينة بيضاء داخل (١٠) براميل غير مستوفاة لقرار الأوعية ومتغيرة الخواص .

وضبط (١٢٠ ) كيلو بصل بودره منتهي الصلاحية و(٤١٠٠)لتر عصائر غير مدون عليها تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية.