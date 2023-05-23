عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 60 محضرا تموينيا لـ 35 منشأة غذائية في دمياط

محضرتموينى
محضرتموينى

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ،لإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

و شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية دمياط ومكتب أغذية فارسكور تحت اشراف الدكتور/ عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على (٣٥) منشأة (المصانع ومطابخ المستشفيات ومخازن المستوردين) .

وتمكنت الحملات من تحرير (٦٠)محضر جنحة صحية وتم ضبط (٦٠٠) كيلو طحينة بيضاء داخل (١٠) براميل غير مستوفاة لقرار الأوعية ومتغيرة الخواص .

وضبط (١٢٠ ) كيلو بصل بودره منتهي الصلاحية و(٤١٠٠)لتر عصائر غير مدون عليها تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية.

دمياط ادارة مراقبة الاغذية أحكام الرقابة الإشتراطات الصحية الصحة بدمياط الشؤون الوقائية المستشفيات محضر تمويني مواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

افتتاح مشروع توسعات عدد من مدارس دمياط

ترشيحاتنا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

دعاء عدم تكرار الذنب.. داوم عليه يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر

رئيس وزراء الصومال: دعم مصر المتواصل لشعبنا أسهم فى تخفيف المعاناة وصمودنا

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى 23/24

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ