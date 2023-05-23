إعلام النواب توافق على موازنة المجلس الأعلى للإعلام للعام المالي 2023 /2024

وافقت لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، على موازنة المجلس الأعلى للإعلام للعام المالي 2023 /2024 .

و قال نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام " خلال الاجتماع إن الاهتمام بالقوة الناعمة الممثلة فى الاعلام و الثقافة لا يقل أهمية عن القوة الخشنة ، و الانفاق عليها بمفهومها الواسع يمثل مسألة أمن قومي و لا يعتبر رفاهية .

و اضاف "الديهي":" الحرب الحالية علاجها الأساسي المواجهة بالقوة الناعمة ، و لا يتم استدعاء القوة الخشنة قبل تفعيل الناعمة " و اقترح خلال مناقشة موازنة المجلس الاعلى ان تقوم وزارة المالية بكتابة مذكرة تفسيرية مع الموازنة بطريقة مبسطة لغير المتخصصين لتساعد فى المناقشة خلال اللجنة . و ردا على سؤال موجه من اعضاء للجنة حول مدى رضا"الاعلى للاعلام " عن اداء وسائل الاعلام ، علق " الديهي " متابعا:" لوقلت اني راضي يبقي نقعد فى بيتنا و لكنه يحتاج الى تطوير ".

و اكد على ان وزارة المالية وافقت على طلبات المجلس الاعلى بزيادة بعض بنود الموازنة فى النطاق الذى يتماشى مع ما تم طلبه و مع الوضع المالي الحالي و فى ظل تفهم المجلس الاعلى للظرف الضاغط على الحكومة حاليا".

و انتقدت النائب درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الاعلام الطريقة التى يتم بها تقديم الموازنة للجنة من " الاعلى للاعلام" و قالت :" اطالب جميع الجهات ان تقدم موازنتها بشكل مالي غير معقد و اعادة صياغة البنود بشكل ابسط ، حتى تتمكن اللجنة من التعليق عليها بشكل اسهل ".

وأضافت :" اشعر انهم بيجوبها بهذا الشكل عشان منفهمش حاجة منها ".

و علقت "شرف الدين " على زيادة بند المكافآت فى موازنة " الاعلى للاعلام " و قالت :" اعترض على كثرة المكافآت ، و يجب جمعها فى بند واحد ، و ايضا الاقتصاد فيها ". و انتقدت النائبة ضحا عاصي عضو اللجنة غياب المحتوى الثقافي من وسائل الاعلام ، و قالت : "هناك اختفاء واضح للصحافة الثقافية و تقليص عدد الصفحات الثقافية المتخصصة و هذا توجه غريب فى وقت نطالب فيه بعودة الوعي ".

و اضافت :" الاعتمادات المخصصة للصحف الثقافية غير موجودة اصلا و الصفحات القائمة حالا لا تتلقي دعم ، فنجد ان المجلس الاعلى للثقافة يدعم مجلة القصة ". تابعت متساءلة :" هل الصحافة تستطيع اعادة المشهد الثقافي مرة اخرى".

و علق نشأت الديهي عضو " الاعلي للاعلام قائلا : " متفق تماما مع النائبة ان جرعة الثقافة اقل مما يجب ان يكون ، و هى تحتاج الى ادوات مثل الصحف و المجلات "، و اضاف:" على المجلس الاعلى للثقافة و الصحف القومية ان يكون لديهم استراتيجية و جرعة واضحة للثقافة ، فقضية الوعي و الهوية تحتاج لاستراتيجية واضحة لزيادة هذه الجرعة فى وسائل الاعلام المختلفة ". مشيرا الى ان مكتبة الاسرة كانت تقدم الكتب بسعر مخفض .