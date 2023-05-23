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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وش السعد.. الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أكد تقرير صحفي، إسناد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا،  للحكم الليبي معتر إبراهيم.

وذكرت صحيفة “كازاوي” المغربية، أن الكاف عين الحكم الليبي معتز إبراهيم، لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن معتز إبراهيم سبق له أن أدار مباراة الأهلي و الرجاء البيضاوي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وانتهت بالتعادل السلبي، وتأهل الأهلي مستفيدا من التفوق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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