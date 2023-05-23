عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام برج إيفل.. ظهور رومانسي لـ هنادي مهنا مع زوجها بباريس.. شاهد

هنادي مهني برفقه
هنادي مهني برفقه زوجها أحمد خالد صالح

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صورًا جديدة لها من باريس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا من أمام برج إيفل، في ظهور رومانسي بصورة سيلفي برفقه زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

يذكر أن، هنادي مهنا تشارك أيضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.

الفنانة هنادي مهني هنادي مهني باريس احمد خالد صالح الفنان احمد خالد صالح مسلسل كشف مستعجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

رغم أنف الحاقدين.. رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور عن الزمالك

بلوك كاجوال.. هيفاء وهبي تتألق في ظهور جديد

عديها بالفرحة.. تامر حسني يروج لأحدث أغانيه

شاهد.. أحدث الإنشاءات لمرحلة جديدة من المونوريل في 6 أكتوبر

الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي..أحمد حسن يكشف التفاصيل

أحمد حسن يكشف عن سبب اجتماع لجنة الزمالك مع أوسوريو.. تفاصيل

بسبب غياب المنافسة مع الزمالك.. شوبير يكشف أهم تغييرات الأهلي بمباراة إنبي

موقف خارج عن الإرادة.. أول تعليق من محمود علاء عقب طرده

ترشيحاتنا

في شرم الشيخ.. السيسي يبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع رئيس زيمبابوي

أخبار الفن |أخر تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي .. تصريح صادم من شيرين عن إليسا

صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال

بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جدد بمجلس الدولة من دفعة 2020

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ