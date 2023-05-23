أمام برج إيفل.. ظهور رومانسي لـ هنادي مهنا مع زوجها بباريس.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صورًا جديدة لها من باريس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا من أمام برج إيفل، في ظهور رومانسي بصورة سيلفي برفقه زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

يذكر أن، هنادي مهنا تشارك أيضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.