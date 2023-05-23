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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

محمد شاكر
محمد شاكر

طرح الفنان اللبناني محمد شاكر أغنية جديدة بعنوان "عن قلبي" باللهجة المصرية ، على القناة الرسمية اليوتيوب ، قام بكتابة كلماتها وتلحينها رامي شلهوب ، فيما قام بتوزيعها موسيقياً جمال ياسين. 

ويعتبر هذا العمل من الاعمال الرومانسية التي تميز باطلاقها الفنان محمد شاكر ، وتحرك قلوب المحبين وتغذي الروح بالمشاعر والأحاسيس التي عبرت عنها كلمات الاغنية. 

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وتقول كلماتها :

مش سايبة لأي افكار مجال .. شغلاني حقيقة وفالخيال ... انا لو سلّمت ليكي عقلي .. ح اتجنّن وده افضل احتمال 
امّا عن قلبي ... فأنا سايبلك الحتّة دي تتصرّفي فيها .. أيوا خديها ... دي من غيرك فاضية و ضلمة .. أوعي تسيبيها 
وساعات ما احتاجش للكلام .. لما بشوفك برتاح قوام ... وعنيّا وكل حاجة فيّا .. على بعدك تبقى مش تمام
عن قلبي تتخطى نصف مليون مشاهدة في خلال ايام من طرحها ، وحظي العمل بتفاعل كبير ، على كافة المتاجر الالكترونية والإذاعات العربية ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع العديد من الاعمال التي سيتم طرحها خلال العام 2023 .

المطرب الشاب محمد شاكر، نجل النجم الكبير فضل شاكر، قدم عديد من الأعمال الغنائية التى حققت نجاحا كبيرا فى الفترة الماضية ولعل من أبرزها أغنية كلامك معايا. 

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عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

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