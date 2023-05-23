5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في جراج سيارات بالقليوبية

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود اسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود اسفل كوبري قها.



انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.