عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

ماذا قالت الملكة
ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي عهد الاردن

"على أنغام طية سعودية وطية أردنية، نورتني بيتك يا رجوة" نشرت الصفحات الرسمية للملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقاطع فيديو وصورا توثق احتفالا يعم بأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة ديانا كرزون وفرق فنون شعبية متعددة. 

 

وسط حضور عدد من العديد من الأميرات، على رأسهن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، ألقت الملكة رانيا العبد الله كلمات مؤثرة في حق خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن العبد الله الثاني  على المهندسة رجوة خالد السيف. 

 

رحبت الملكة بالحضور خلال حفل الحناء، قائلة "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا.، يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

 

وأوضحت الملكة رانيا العبد الله: "أخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

 

وأضافت الملكة رانيا للآنسة رجوة خالد السيف "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

حفل حناء خطيبة ولي عهد الأردن 

حفل حناء خطيبة ولي العهد

الملكة رانيا: رجوة بعيونا وبعيون حسين

كما توجهت الملكة بالحديث إلى والدة العروس بالقول: "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك ... بس بدي اطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

 

وواصلت: "بتعرفوا احنا كأمهات، ايش بدنا من الدنيا غير أنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين، ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وأنا، سيدنا المغفور له الملك الحسين -الله يرحمه- قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله حسين رح يتربى زي ما أنت بدك".


وأكملت: "فاليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب أنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

واختتمت الملكة رانيا: "هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف أنه هو منكم وإلكم، وان شاء الله وفيت وعدي للملك حسين، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".

الأردن.. الملكة رانيا تنشر صور حفل حناء عروسة ولي العهد

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

 

 

 

الملكة رانيا العبد الله رجوة خالد السيف الأمير الحسين بن العبد الله إيمان بنت عبدالله الثاني سلمى بنت عبدالله الثاني حفل حناء خطيبة ولي عهد الأردن الأردن اخبار الاردن زفاف الامير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

ترشيحاتنا

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

انخفاض أسعار الذهب.. ماذا يحمل المستقبل لسوق المعدن الأصفر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ