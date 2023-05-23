بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

"على أنغام طية سعودية وطية أردنية، نورتني بيتك يا رجوة" نشرت الصفحات الرسمية للملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقاطع فيديو وصورا توثق احتفالا يعم بأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة ديانا كرزون وفرق فنون شعبية متعددة.

وسط حضور عدد من العديد من الأميرات، على رأسهن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، ألقت الملكة رانيا العبد الله كلمات مؤثرة في حق خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن العبد الله الثاني على المهندسة رجوة خالد السيف.

رحبت الملكة بالحضور خلال حفل الحناء، قائلة "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا.، يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

وأوضحت الملكة رانيا العبد الله: "أخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وأضافت الملكة رانيا للآنسة رجوة خالد السيف "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

حفل حناء خطيبة ولي عهد الأردن

حفل حناء خطيبة ولي العهد

الملكة رانيا: رجوة بعيونا وبعيون حسين

كما توجهت الملكة بالحديث إلى والدة العروس بالقول: "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك ... بس بدي اطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

وواصلت: "بتعرفوا احنا كأمهات، ايش بدنا من الدنيا غير أنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين، ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وأنا، سيدنا المغفور له الملك الحسين -الله يرحمه- قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله حسين رح يتربى زي ما أنت بدك".



وأكملت: "فاليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب أنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

واختتمت الملكة رانيا: "هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف أنه هو منكم وإلكم، وان شاء الله وفيت وعدي للملك حسين، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".