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رئيس التحرير
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منوعات

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

الملكة رانيا تنشر
الملكة رانيا تنشر فيديو استعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن

نشرت الملكة رانيا العبدالله، قرينة  الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقطع فيديو يوثق استعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. 

وعلقت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، قائلة “سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير #نفرح_بالحسين”. 

حناء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

وظهر في مقطع الفيديو القصير مجموعة من السيدات والرجال يجهزون مستلزمات الحفل المصنوعة يدويا علما بأنه تتواصل الترتيبات المرتبطة بحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على المهندسة رجوة خالد السيف، الذي سيقام في الأول من يونيو 2023.

وتمت خطوبة الأمير الحسين بن العبد الله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الـ 17 من أغسطس الماضي بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

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لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 

 

 

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