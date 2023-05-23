الأردن.. الملكة رانيا تنشر صور حفل حناء عروسة ولي العهد

نشرت سيدة الأردن الأولى الملكة رانيا العبد الله، صوراً من حفل حناء عروسة ابنها رجوة آل سيف، ضمن الاحتفالات الملكية بزواج ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله، على رجوة آل سيف، المقرر في الأول من يونيو القادم.

وأقيمت الحفلة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة مايقارب 600 سيدة.

وكانت شركة زين الأردن قد غيرت ، الثلاثاء، اسم شبكتها لتَظهَر على هواتف المشتركين باسم " AL HUSSEIN" ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وجاءت هذه الخطوة من قبل زين في إطار حرصها الدائم على الاحتفال بكافة المناسبات وأيام الفرح الأردنية، لمشاركة الأردنيين أفراحهم.

وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق أغنية بعنوان "هذا يوم الفرح" بصوت الفنان حسين السلمان ضمن احتفالاتها بهذه المناسبة.