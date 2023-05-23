ملك ماليزيا وولي عهد أبوظبي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ملك ماليزيا السلطان عبدالله، رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم/الثلاثاء/ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأعرب الشيخ خالد، عن بالغ سعادته بزيارة ماليزيا، متمنيًا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين مزيدًا من التقدم والرفعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنح السلطان عبدالله، ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع وهما "وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة" (وسام دارجا كيرابات سري إنديرا ماهكوتا باهانج يانج أمات ديهورماتي - المعروف بـ دي كي)، إضافة إلى "الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة" (وسام سيري مهراجا مانجكو نيجارا - المعروف بـ إي إم إن)؛ تقديرًا لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين الإمارات وماليزيا.