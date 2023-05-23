شهور حاسمة.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن تطورات مهمة في حرب أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع والشهور القادمة مهمة وحاسمة بالنسبة للحرب في أوكرانيا.

وأكد بوريل، أن “تركيز الاتحاد الأوروبي، في المرحلة المقبلة سيكون على توفير الدعم العسكري”، مشيرا إلي “وجود إجماع من الدول الأوروبية على ذلك”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، “الدعم العسكري سيكون بتوفير الذخيرة والسلاح والتدريب وتقديم الاستشارات والمساعدات”.

وأضاف: ”مع نهاية العام الحالي سنكون قد دربنا أكثر من 30 ألف جندي أوكراني وهو أكبر مما تصورنا”.