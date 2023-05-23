"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

قال الجنرال أناتولي لابو، رئيس لجنة الحدود البيلاروسية، إن بيلاروس سترد على الاستفزازات الأوكرانية في حالة وجود تهديد أمني.

وحسب وكالة ”بلتا” البيلاروسية الحكومية للأنباء، قال لابو، “الجانب الأوكراني يرتب الحيل القذرة... لا نرد عليها، لكن إذا كان هناك تهديد لأمننا، فسنرد بكل قوة، نحن نولي اهتمامًا للاستفزازات الكبري”.

وأوضح لابو، أن الطائرات بدون طيار تحلق على طول الحدود، وأحيانًا ينتهي بها المطاف بالصدفة في الأراضي البيلاروسية.

وقال: “يستخدم حرس الحدود الأسلحة ويسقطون الطائرات بدون طيار”.

وأضاف لابو: “مجال آخر من مجالات الاستفزاز هو الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الحدودية. أوقف الجانب الأوكراني الترسيم من جانب واحد، ونحن نعمل على ذلك. نحن ننشئ نقاطًا حدودية ونصنع طرقًا وهياكل هندسية”.

وقال إنه “عند نقاط التفتيش الأوكرانية، يتم تعليق الأعلام البيضاء والأحمر والأبيض (رموز المعارضة البيلاروسية) بجوار علم الدولة الأوكراني”.

وأضاف: “بالإضافة إلى حرس الحدود، هناك العديد من الغرباء على الجانب الأوكراني”.

وأعرب رئيس لجنة الحدود البيلاروسية عن ثقته "يجب أن يكون هناك حرس حدود على الحدود ولا أحد غيره. عندها سيكون هناك سلام وطمأنينة على الحدود. لن تكون هناك استفزازات".