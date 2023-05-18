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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع خطير .. رئيس بيلاروس يكشف عن استعداد الغرب لـ حرب عالمية

رئيس بيلاروس
رئيس بيلاروس

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن مثل هذه التصرفات من قبل الغرب، مثل تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، تضع العالم على شفا صراع عالمي.

وقال لوكاشينكو: "تحولت الدول الفردية إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار الأسلحة الغربية الجديدة. وبعد الدخول الأخير في تحالف فنلندا ودخول السويد المرتقب، شهدنا مرة أخرى توسع كتلة شمال الأطلسي. هكذا الإجراءات تضع العالم على حافة صراع عالمي خطير للغاية”.

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وأضاف الزعيم البيلاروسي أنه “على الرغم من التدهور السريع في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوتر الدولي ويعترف بأصوات السياسيين أنه يستعد للحرب”.

واشار إلي أن “أوكرانيا تظل الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية”.

لوكاشينكو بيلاروس صراع عالمي حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

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