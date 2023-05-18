تحذير عاجل من بيلاروس بشأن بدء الأعمال العدائية لقوات الناتو في أوروبا

قال وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروس، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الخميس، إن التجمعات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا قادرة على بدء الأعمال العدائية دون إجراء عملية نشر للتعبئة.

وقال فولفوفيتش في اجتماع للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه “يتم حاليًا تسجيل تغييرات نوعية خطيرة في أنشطة حلف الناتو”.

وأضاف: “على وجه الخصوص، المجموعات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، المتمركزة اليوم في القارة، قادرة على إطلاق العنان للعدوان العسكري دون انتشار تعبئة".

وفي وقت سابق، بدأت سلسلة من التدريبات في فنلندا، سيشارك فيها حوالي 8 آلاف شخص في المجموع، بما في ذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والسويد والنرويج.