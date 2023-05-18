عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

صرح نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إيجور جوفكفا، لوكالة كيودو نيوز اليابانية يوم الخميس بأن مكتب الرئيس الأوكراني لا يستبعد إمكانية حضور الزعيم الأوكراني قمة هيروشيما والتي تضم دول مجموعة السبع شخصيًا.

ونقلت وكالة الانباء اليابانية عنه قوله "كل شيء سيعتمد على الوضع في ساحة المعركة، والقرار النهائي سيتخذ بعد تحليل دقيق للوضع في ساحة المعركة"، ومع ذلك ، شدد المسؤول على أن زيلينسكي سيشارك في القمة بشكل ما في أي حال، بحسب وكالة تاس الروسية.

وفي غضون ذلك ، استبعدت مصادر كيودو في الحكومة اليابانية إمكانية زيارة زيلينسكي الشخصية لهيروشيما.

وتترأس اليابان مجموعة السبع هذا العام، وستعقد قمة هيروشيما زعمائها في الفترة ما بين اليوم 19 إلى 21 مايو.

الحكومة الياباني الحكومة اليابانية الرئيس الأوكراني دول مجموعة السبع تاس الروسية الروسية نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

يلعب في الدوري الفرنسي| صفقة سوبر على أعتاب نادي الزمالك.. من هو؟

5 حالات تزيد فيها قيمة المعاش لـ900 جنيه في القانون الجديد .. تفاصيل

يجبر كلبه على قيادة السيارة للهروب من مخالفات المرور| شاهد

بسعر بسيط جدا.. أرخص موبايل شاومي في مصر

تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بسوهاج

قومى المرأة يطلق مبادرة «كيان» بمحافظة المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ