أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

صرح نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إيجور جوفكفا، لوكالة كيودو نيوز اليابانية يوم الخميس بأن مكتب الرئيس الأوكراني لا يستبعد إمكانية حضور الزعيم الأوكراني قمة هيروشيما والتي تضم دول مجموعة السبع شخصيًا.

ونقلت وكالة الانباء اليابانية عنه قوله "كل شيء سيعتمد على الوضع في ساحة المعركة، والقرار النهائي سيتخذ بعد تحليل دقيق للوضع في ساحة المعركة"، ومع ذلك ، شدد المسؤول على أن زيلينسكي سيشارك في القمة بشكل ما في أي حال، بحسب وكالة تاس الروسية.

وفي غضون ذلك ، استبعدت مصادر كيودو في الحكومة اليابانية إمكانية زيارة زيلينسكي الشخصية لهيروشيما.

وتترأس اليابان مجموعة السبع هذا العام، وستعقد قمة هيروشيما زعمائها في الفترة ما بين اليوم 19 إلى 21 مايو.