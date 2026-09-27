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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره المالي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي

المهندس رأفت هندي
المهندس رأفت هندي
أ ش أ

بحث المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع حمدو آغ ايليان وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة في جمهورية مالي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية.

 وذلك بحضور السفير سامبا الحمدو بابي سفير جمهورية مالي لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أوضح المهندس رأفت هندي جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مد كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مجال مد شبكات الألياف الضوئية من خلال تبادل الخبرات وخطط التنفيذ؛ لافتا إلى أن هناك فرصًا للتعاون في بناء القدرات الرقمية من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات (EG-ATRC) للكوادر الأفريقية على مدار العام.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وجهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم جهود التنمية.

من جانبه، أوضح حمدو آغ ايليان وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة في جمهورية مالي اهتمام بلاده بتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي، معربا عن تقديره للخبرات المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة والاستفادة من تجربة مصر في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية، والتطوير المؤسسي، ومد شبكات الألياف الضوئية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل شبكات الألياف الضوئية وشبكات الهاتف المحمول، وربط المؤسسات الحكومية والربط الإقليمي والدولي بما يدعم جهود تحديث الإدارة والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقميًا في جمهورية مالي.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما تطبيقاته في الخدمات الحكومية والتنمية وبناء القدرات، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات بما يتناسب مع احتياجات الجانب المالي.

ووجه الوزيران ببدء اللقاءات الفنية لمناقشة سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنصات الرقمية وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب التعاون في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذه المجالات.

المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات حمدو آغ ايليان

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