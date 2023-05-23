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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

البصارة
البصارة

تعد البصارة بالبسطرمة من الأكلات الجديدة التى تحتوى على قيمة غذائية عالية وتكلفتها محدودة ومذاقها فريد ومميز .. فيكف يتم تحضيرها فى المنزل.

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نعرض لكم طريقة عمل بصارة بالبسطرمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير البصارة بالبسطرمة:
بسطرمة 
فول مدشوش منقوع 
بصلة مفرومة 
ثوم مفروم 
زيت
ملح كمون 
فلفل أسود 
بصل محمر 

البسطرمة
البسطرمة


طريقة عمل البصارة بالبسطرمة:
*  في طاسة بها القليل من الزيت حمري البصل المفروم صغيرة مع رشة ملح وفلفل أسود ثم ضيفي البسطرمة

* اسلقي الفول في كمية من الماء مع الثوم وملح وفلفل أسود وكمون حتى تمام النضج ثم يترك بعيدا عن النار حتى يهدأ

* اخفقى الفول مع ماء السلق في الخلاط جيدا ثم ضعيه في حلة على النار  وزيني البصارة بالبسطرمة بالبصل الذهبي 
 

البصارة طريقة عمل البصارة بالبسطرمة طريقة عمل البصارة البصارة بالبسطرمة الشيف نجلاء الشرشابى

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