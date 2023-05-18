أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

يلجأ الكثير من الأشخاص لاستخدام بدائل السكر الصناعى المعرف بـ سكر الدايت للحفاظ على الوزن الصحى وتجنب أضرار النوع التقليدي على الصحة .

ولكن فى الحقيقة فإن أضرار بدائل السكر الدايت أكثر مما يتوقعه البعض فهي يمكن أن تتسب فى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة لذا يفضل استخدام بدائل السكر الطبيعي وليست الصناعية لأن المُحليات الصناعية مصنوعة من مواد كيميائية في المختبر وهي ليست أشياء يتعرف عليها جسمك أو يعرف ماذا يفعل بها.

ووفقا لما جاء فى موقع “getwellbe ” فإن بدائل السكر الصناعية تصيب الجسم بعدد كبير من الأضرار، أبرزها:

زيادة الشهية:

بينما يلجأ الكثير من الناس إلى بدائل السكر الصناعية لفقدان الوزن ، يمكن أن يكون لها تأثير معاكس ، حيث أظهرت الدراسات أن الأطعمة والمشروبات المحلاة صناعياً يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالجوع والرغبة في تناول السكر .

قد يكون هذا بسبب أنها تخلط بين عقلك وطعم حلو ولكن نقص السعرات الحرارية و تعد زيادة الشهية من المخاطر الصحية لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن أو السمنة المفرطة ، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من بين مشاكل صحية أخرى.



مخاطر الاصابة بالسرطان

هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت المحليات الصناعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أم لا ، مع توصل دراسات مختلفة إلى استنتاجات مختلفة: ومع ذلك ، نظرًا لأن دراسة واحدة على الأقل قد ربطت السكرين بسرطان المثانة ، نعتقد أن هذا سبب كاف للابتعاد.



الاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع بدائل السكر خاصة الأسبارتام يمكن أن يسبب الاكتئاب لدى بعض الأشخاص ، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات مزاجية سابقة.



الصداع

أظهرت العديد من الدراسات أن الأسبارتام يمكن أن يسبب الصداع لدى بعض الأشخاص ، والذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة به.

الصداع



أحد الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى للمحليات الصناعية هو تأثيرها على صحة أمعائك ، والذي بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. سنستكشف هذا عن كثب.

مخاطر القناة الهضمية ومرض السكري

غالبًا ما يلجأ مرضى السكري إلى المحليات الصناعية للحصول على طعم المحليات دون التخلص من مستويات الأنسولين لديهم، ومن المفارقات بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من مرض السكري ، فإن استخدام المحليات الصناعية يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بهذه الحالة.

لفهم سبب حدوث ذلك ، عليك أولاً أن تفهم كيف تؤثر بدائل السكر على صحة الأمعاءن و يقول الدكتور جيرارد مولين ، أستاذ الطب المساعد في مستشفى جونز هوبكنز: "ظهرت دراسة مهمة أن المحليات الاصطناعية تضر الميكروبيوم مما يدمر صحة الأمعاء.