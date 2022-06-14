تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ وخطوات سريعة .



المقادير:



1/4 كجم فول مدشوش منقوع

لتر ماء

3 حبه بصل

10 فصوص ثوم

كوب بقدونس

كوب كزبرة خضراء

قرن فلفل حار

نعناع فريش

1 م ك كزبرة جافه

م ك نعناع جاف



التحضير والطريقة:



غسل الفول ونقعه حتي يزداد حجمه يضاف في اناء نظيفه ونضيف كل المكونات مع لتر المياه علي نار متوسطه حتي تستوي كل المكونات تماما ثم تضرب بالخلاط ثم نعيدها الي للاناء علي النار مع التقليب..

في اناء اخر نشوح البصله في زيت او سمن حتي تحمر،و ناخذ نفس الكميه داخل البصارة والاخر يوضع علي مناديل للرش علي وجه البصارة.