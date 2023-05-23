المغرب يؤكد التزامه بتعزيز المرونة المؤسساتية بإفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن المغرب ملتزم بتعزيز المرونة المؤسساتية بإفريقيا.

وقال بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أعمال الورشة التأهيلية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، التي ترأسها بشكل مشترك مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، إن هذه الورشة تعكس أحد أهم جوانب التعاون مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن هذه الورشة الثانية للتأهيل تتزامن، أيضا، مع يوم إفريقيا الذي سيتم الاحتفاء به في غضون يومين، مضيفا "إننا بصدد المساهمة في أولويات الإدارة ونحاول مواكبة أعمال هذه الوزارة في إطار شراكة بناءة، حتى تتمكن إفريقيا، من خلال الاتحاد الإفريقي وهذه الإدارة، من الاعتماد على الدول الأعضاء".

وأضاف بوريطة أن هذه الإرادة تنبع من توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، للمساهمة مع كافة الأفارقة الذين يأملون في نهوض إفريقيا تتولى بنفسها تنظيم عملياتها الانتخابية والتوفر، لهذا الغرض، على قدرات مؤسسية قوية وذات مصداقية من أجل المصادقة عليها".