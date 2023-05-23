حاصلة على دكتوراه: جهود الرئيس السيسي شجعتني على استكمال الدراسة

أمل مختار توجه رسالة للرئيس السيسي

وجهت الدكتورة أمل مختار، الحاصلة على الدكتوراه بعد 20 سنة زواج، في رسالة للفتيات التي لم تستكمل تعليمها، قائلة إن تحقيق الحلم ليس مستحيل احلموا وربنا يحقق لكم كل ما تتمنوه.

وأضافت أمل مختار، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها تتمنى من الرئيس السيسي أن يكرمها هو وحرمه السيدة إنتصار.

ونوهت بأن جهود الرئيس السيسي على أرض الواقع شجعتها على أخذ خطوة استكمال التعليم، والنجاح في الدكتوراة، مؤمنة أن هناك أمل وستأخذ فرصتها.

رسالة للرئيس السيسي

وتابعت، موجهة رسالة للرئيس السيسي بتوافر مكانات للسيدات وإعطائهم حقوقهم في سوق العمل وعدم التمييز بين المرأة والرجل، معقبة: "الست أحق وأكفأ من الرجل وفي النهاية يختاروا الرجل ويتركوها".

