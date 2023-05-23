حصلت على الدكتوراه.. أم تستكمل دراستها مع ابنتها بعد 30 سنة زواجا.. فيديو

حلت الدكتورة إيمان مجدي ووالدتها أمل مختار، ضيوفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، للتحدث عن رحلة استكمال الأم لدراستها مع ابنتها بعد 30 سنة زواجا.

وأوضحت أمل مختار، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها واجهت العديد من التعليقات السلبية و المحبطة، عندما قررت استكمال دراستها بعد مرور 30 عاما على زواجها، معقبة: "كنت بقولهم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد".

وأضافت "مختار"، أن أسرتها كانت فخورة وسعيدة بها، موضحة أن إقناع زوجها لاستكمال دراستها لم يكن هينا، وأنها ظلت تقنعه بهذه الخطوة لمدة شهرين و بعدها وافق وأصبح داعما لها.

وتابعت، أنها كانت موظفة إدارية وتقوم بتفتيش عام للمديريات، و برغم حصولها على الدكتوراه لا تزال تعمل بمجلس الإدارة.

