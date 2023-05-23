بعد وفاته بأسابيع.. خطيبة مصطفى درويش تنشر صورا جديدة لهما

نشرت خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش ، صوراً لهما عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسوبك، بدون التعليق عليها وإنهالت التعلقات بالادعية بالرحمة لفقيدها.

وكان أول ظهور لـ خطيبة مصطفى درويش في جنازته، والتقطت عدسات المصورين صورا لها وهي منهارة بالجنازة ويجتمع حولها الأهل وبعض النجوم، وظهرت مرتدية بنطال جينز وتي شيرت برتقالي.

ولم يتحدث مصطفى درويش كثيراً عن خطيبته، إلا أنه في لقاء إعلامي على قناة الشمس في بداية 2022 ، سألته المذيعة عن حياته العاطفية وهل يعيش قصة حب حالياً، فأجاب بنعم وأنه ينوي الخطبة والزواج قريباً.

وقال مصطفى درويش عن حبيبته: "هي الحمدلله خارج الوسط الفني عشان شغلهم صعب والوقت كدا مش هلحق أقعد معاها، كمان من مواصفاتها يكون دمها خفيف بتخلق روح حلوة، وفي نفس الوقت عاقلة، بتعرف تفكر أقدر أخد رأيها مش فاضية داخليًا ، وكمان عندها بيزنس خاص" .