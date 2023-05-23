رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن حقيقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، و رغبة كريستيانو بالرحيل عن الدوري السعودي.

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أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، والي قالت ان كريستيانو يرغب في الرحيل عن نادي النصر السعودي في أسرع وقت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مؤخرا فاز فريق النصر على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر بهدف أول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجه ارتفع رصيد النصر لـ 60 نقطة في المركز الثاني، و تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.

ومن ضمن الاشاعات الي انتشرت عن كريستيانو الفترة الاخيرة هيه شائعة استعمال والدة كريستيانو السحر للتفريق بين ابنها وصديقته.

وعلقت والدة كريستيانو على الموضوع وقالت انها أعلنت لجوءها للقانون ضد الشائعات الي نشرتها وسائل إعلام برتغالية.