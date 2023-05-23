القنصل المصري بشيكاجو يستعرض إنجازات الدولة في لقاء مع أبناء الجالية بانديانا

التقي السيد السفير الدكتور سامح ابو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكى مع اركان الجالية المصرية فى انديانا فى مركز تجمعها فى انديانا بولس عاصمة الولاية بالتنسيق مع رئيس الجمعية المصرية الامريكية فى انديانا وعميد الجالية فى الولاية، حيث تضمن برنامج الالتقاء بالجالية زيارة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمقاطعة كارمن ومركز الهدى الاسلامى بمقاطعة فيشرز.

وزار القنصل العام كنيسة سانت مارى فى مقاطعة كارمن حيث كان فى استقبال القنصل العام الكهنة والاباء بالاضافة الى الشعب الكنائسى والذى ضم مجموعة متميزة من اساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين ورجال الاعمال من الولاية.

استعرض السفير سامح ابو العينين خلال اللقاء ما تحقق من انجازات اقتصادية وعمرانية من شبكات مواصلات وطرق وكبارى ونهضة شاملة فى مجال الاتصالات فى السنوات الاخيرة فى مصر فضلا عن اهتمام الدولة بالمهجر وربط ابنائها بالوطن. وقد لمس تقديرا كبيرا من كل من حضر فى الكنيسة لما يقوم به السيد الرئيس من انجازات ملموسة للمواطنين وكذلك ما تحقق من ترميم وصيانة الكنائس فى مصر.

كما شارك السفير سامح ابو العينين الجالية المصرية والعربية صلاة الجمعة فى مسجد الهدى بمقاطعة فيشرز حيث التقى باركان الجالية المصرية والعربية فى اعقاب صلاة الجمعة واعضاء مجلس الادارة حيث قدم رئيس المجموعة المصرية الامريكية للاستثمارات والهندسة العقارية عرضا لاتمام مجموعته الاستثمارية لعملية بناء المركز الاسلامى من خلال استيراد معظم المكونات من مصر وهو ما تعتبره الجالية المصرية انجازا كبيرا لهم فى وسط المجتمع الامريكى بالولاية، وتناول السيد السفير الخدمات القنصلية التى تقدمها القنصلية العامة فى شيكاجو وما تقوم بها من جانبها لربط المهجر بالوطن.

نظم مجلس ادارة الجمعية المصرية الامريكية فى انديانا فى اعقاب زيارة القنصل العام سامح ابو العينين للكنيسة والمسجد مأدبة عشاء على شرفه بالمطعم المصرى بالولاية حضره مجموعة اساتذة الجامعات المصريين الامريكيين من جامعة انديانا وعدد من كبار الاطباء المتخصصين فى مجالات )القلب-الباطنة-الصدر) فى المستشفى الجامعى بالولاية بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال وعلماء واساتذة الجامعة من خريجى الازهر الشريف. تناول حفل العشاء حرص الجميع على التواصل مع الوطن الام ورغبتهم بتعريف الجيل الثانى والثالث من الشباب والشابات بالولاية بالحضارة والثقافة المصرية فضلا عن تطلع رجال الاعمال منهم لتطوير التعاون التجارى والاستثمارى ما بينهم والشركاء الامريكيين والسوق المصرى.

عكست الزيارة مجددا استعدادية الجاليات المصرية فى ولايات وسط الغرب الامريكى للمساهمة فى تنمية مصر وتطويرها تكنولوجيا وصناعيا وطبيا وهندسيا فى كل المجالات بما لها من خبرات ونجاحات مصرية امريكية متعددة وامكانات كبيرة وحس وطنى وانتماء عالى جدا.

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