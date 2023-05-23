عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القنصل المصري بشيكاجو يستعرض إنجازات الدولة في لقاء مع أبناء الجالية بانديانا

صدى البلد

التقي السيد السفير الدكتور سامح ابو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكى مع اركان الجالية المصرية فى انديانا فى مركز تجمعها فى انديانا بولس عاصمة الولاية بالتنسيق مع رئيس الجمعية المصرية الامريكية فى انديانا وعميد الجالية فى الولاية، حيث تضمن برنامج الالتقاء بالجالية زيارة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمقاطعة كارمن ومركز الهدى الاسلامى بمقاطعة فيشرز.

وزار القنصل العام كنيسة سانت مارى فى مقاطعة كارمن حيث كان فى استقبال القنصل العام الكهنة والاباء بالاضافة الى الشعب الكنائسى والذى ضم مجموعة متميزة من اساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين ورجال الاعمال من الولاية.

استعرض السفير سامح ابو العينين خلال اللقاء ما تحقق من انجازات اقتصادية وعمرانية من شبكات مواصلات وطرق وكبارى ونهضة شاملة فى مجال الاتصالات فى السنوات الاخيرة فى مصر فضلا عن اهتمام الدولة بالمهجر وربط ابنائها بالوطن. وقد لمس تقديرا كبيرا من كل من حضر فى الكنيسة لما يقوم به السيد الرئيس من انجازات ملموسة للمواطنين وكذلك ما تحقق من ترميم وصيانة الكنائس فى مصر.

كما شارك السفير سامح ابو العينين الجالية المصرية والعربية صلاة الجمعة فى مسجد الهدى بمقاطعة فيشرز حيث التقى باركان الجالية المصرية والعربية فى اعقاب صلاة الجمعة واعضاء مجلس الادارة حيث قدم رئيس المجموعة المصرية الامريكية للاستثمارات والهندسة العقارية عرضا لاتمام مجموعته الاستثمارية لعملية بناء المركز الاسلامى من خلال استيراد معظم المكونات من مصر وهو ما تعتبره الجالية المصرية انجازا كبيرا لهم فى وسط المجتمع الامريكى بالولاية، وتناول السيد السفير الخدمات القنصلية التى تقدمها القنصلية العامة فى شيكاجو وما تقوم بها من جانبها لربط المهجر بالوطن.

نظم مجلس ادارة الجمعية المصرية الامريكية فى انديانا فى اعقاب زيارة القنصل العام سامح ابو العينين للكنيسة والمسجد مأدبة عشاء على شرفه بالمطعم المصرى بالولاية حضره مجموعة اساتذة الجامعات المصريين الامريكيين من جامعة انديانا وعدد من كبار الاطباء المتخصصين فى مجالات )القلب-الباطنة-الصدر) فى المستشفى الجامعى بالولاية بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال وعلماء واساتذة الجامعة من خريجى الازهر الشريف. تناول حفل العشاء حرص الجميع على التواصل مع الوطن الام ورغبتهم بتعريف الجيل الثانى والثالث من الشباب والشابات بالولاية بالحضارة والثقافة المصرية فضلا عن تطلع رجال الاعمال منهم لتطوير التعاون التجارى والاستثمارى ما بينهم والشركاء الامريكيين والسوق المصرى.

عكست الزيارة مجددا استعدادية الجاليات المصرية فى ولايات وسط الغرب الامريكى للمساهمة فى تنمية مصر وتطويرها تكنولوجيا وصناعيا وطبيا وهندسيا فى كل المجالات بما لها من خبرات ونجاحات مصرية امريكية متعددة وامكانات كبيرة وحس وطنى وانتماء عالى جدا.

WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.40 PM
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.40 PM
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM (2)
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM (2)
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM
WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.48.39 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ