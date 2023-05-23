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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية غدا الأربعاء في جميع المدارس والقطاعات التابعة لها.

وكتبت إدارة تعليم ظهران الجنوب، في تغريدة عبر “تويتر”: "بناءً على تحذيرات المركز السعودي للأرصاد بشأن الحالة المطرية، وحرصاً على سلامة الجميع، تم تحويل الدراسة عن بعد غدا الأربعاء عبر منصة مدرستي بجميع مدارس ظهران الجنوب ومدارس مكتب التعليم بالحرجة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، سكان عدد من المناطق المختلفة في المملكة من حالة الطقس المتوقعة اليوم.

وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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وأشار التقرير كذلك إلى هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. 

السعودية المملكة المملكة العربية السعودية الدراسة تعليق الدراسة المركز السعودي للأرصاد

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