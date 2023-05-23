عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قالت منصة “أبشر" للخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، تمكن المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وأوضحت ”أبشر”، عبر منصة “تويتر”، أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تتم إلكترونيا، قبل انتهاء الزيارة بسبعة أيام وحتى اليوم الثالث من الانتهاء.

وكتبت المنصة عبر "تويتر”، أن “طريقة تنفيذ خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، إذ يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية: الدخول على منصة أبشر.. ثم اختيار: خدمات من تبويب أفراد الأسرة.. ثم اختيار: تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.. ثم أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة”.

وأضافت ”أبشر”، أنه “يتم بعد ذلك سداد الرسوم وتقديم الطلب”.