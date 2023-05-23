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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

السعودية
السعودية

قالت منصة “أبشر" للخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، تمكن المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

 

وأوضحت ”أبشر”، عبر منصة “تويتر”، أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تتم إلكترونيا، قبل انتهاء الزيارة بسبعة أيام وحتى اليوم الثالث من الانتهاء.

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وكتبت المنصة عبر "تويتر”، أن “طريقة تنفيذ خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، إذ يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية: الدخول على منصة أبشر.. ثم اختيار: خدمات من تبويب أفراد الأسرة.. ثم اختيار: تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.. ثم أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة”.

 

وأضافت  ”أبشر”، أنه “يتم بعد ذلك سداد الرسوم وتقديم الطلب”.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة أبشر تأشيرة الزيارة العائلية

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