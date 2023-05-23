السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تعاون مع مصر

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بمدينة جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الاجتماع، قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا بشأن انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في فرع الوزارة بمكة المكرمة.

وأوضح البيان، أنه «ترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح الجانب السعودي، ومن الجانب المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية».

وأضاف بيان «الخارجية»: تباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.