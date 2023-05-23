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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مجلس الوزراء يعلن عن تعيينات جديدة في المملكة

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بمدينة جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء السعودي على تعيينات جديدة شملت مناصب في وظائف سفير ووزير مفوض، وجاءت الأسماء كالتالي:

أسماء السفراء

ــ خالد بن إبراهيم بن محمد الصغير.

ــ عبدالملك بن علي بن عبدالرحمن اليوسفي.

ــ الدكتور محمد بن عبدالوهاب بن محمد علي نقلي.

ــ مهنا بن صالح بن عبدالعزيز أباالخيل.

ــ سعيد بن عثمان بن أحمد سويعد.

ــ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عمر الواصل.

أسماء الوزراء المفوضين

ــ يوسف بن محمد بن إبراهيم العوده.

ــ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر.

ــ بدر بن إبراهيم بن مجول الملاح العتيبي.

ــ نورة بنت محمد بن عبدالرحمن البسام.

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ــ عيسى بن عبدالرحمن بن حسن المعافى المالكي.

ــ عبدالمجيد بن حمد بن عبدالرحمن آل شعبان الدوسري.

ــ فارس بن عشيان بن حريبيش السميري العتيبي.

ــ محمد بن عبدالله بن صالح خليف الغامدي.

ــ سعود بن سعد بن ضواحي الحافي العتيبي.

ــ فهد بن خالد بن عناد الخمعلي.

ــ سلطان بن محماس بن سلطان الدويفن القحطاني.

ــ مشعل بن مطلق بن ضحوي الشمري.

ــ عبدالإله بن عبدالمحسن بن عبدالكريم الجبرين.

ــ عبدالله بن ناصر بن رشيد آل داود.

ــ ماجدة بنت صالح بن بيِّن العتيبي.

ــ عبدالعزيز بن غرمان بن مفرح آل محمود العمري.

ــ الدكتور صالح بن علي بن إسماعيل بديوي.

ــ أحمد بن فريح بن حامد العريفي الحارثي.

ــ أسيل بنت سلطان بن محمد الشهيل.

ــ طلال بن محمد بن مطلق الفدعاني العنزي.

ــ إبراهيم بن حامد بن إبراهيم الفقيه الغامدي.

ــ عبدالرحمن بن قليِّل بن حمدان الخديدي.

ــ نسرين بنت أحمد بن عوض الصبان.

ــ هاني بن إبراهيم بن عوض بن إبراهيم.

ــ فارس بن سليمان بن محمد المدعوج.

ــ محمد بن طريف بن عزام الفقير العنزي.

ــ عبدالله بن سالم بن عايد السبيعي العنزي.

السعودية مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء السعودي جدة

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