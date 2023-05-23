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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من 1 يونيو.. روسيا تنسحب من اتفاقية عسكرية مهمة مع فنلندا

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أبلغت فنلندا بإنهاء اتفاقها المتبادل بشأن عمليات التفتيش العسكرية الإضافية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وقالت الخارجية الفنلندية: "تلقت فنلندا اليوم إخطارا من روسيا بأنها ستنسحب ابتداء من 1 يونيو القادم من الاتفاقية الثنائية بشأن زيارات تفتيش عسكرية إضافية".

 

وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2000، وتنص على إجراء عمليتي تفتيش في السنة من قبل الجيش الفنلندي في المناطق العسكرية الغربية لـ روسيا من قبل خبراء عسكريين روس في فنلندا، وكان تم إجراء عمليات التفتيش الأخيرة قبل وباء كورونا.

 

وتكمل الاتفاقية وثيقة فيينا التي اعتمدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2011، وتوفر الوثيقة من بين أمور أخرى، تبادلًا واسعًا للمعلومات حول القوات المسلحة، والتخطيط الدفاعي والإنفاق الدفاعي، وعمليات التفتيش، والإخطار، وحول أنواع معينة من الأنشطة العسكرية.

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