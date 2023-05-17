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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«ذاكرتكم قصيرة».. روسيا ترد على تصريحات فنلندا بعد تجميد حسابات سفارتها بموسكو

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن السلطات الفنلندية، بينما تدلي بتصريحات صاخبة حول تجميد موسكو لحسابات السفارة الفنلندية، تنسى خطواتها المماثلة التي اتخذتها ضد البعثات الدبلوماسية الروسية.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، "إنه لأمر مدهش أنهم عندما بدأوا التعليق على هذا الوضع برمته في فنلندا، نسوا أفعالهم ضد البعثات الدبلوماسية الروسية. يا لها من ذاكرة قصيرة!".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، أنها جمدت الحسابات المصرفية والأموال في البنوك الروسية للسفارة الفنلندية في موسكو.

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان حلف الشمال الأطلسي "الناتو" انضمام فنلندا رسميا إلى الحلف، وبذلك ولأول مرة في التاريخ يكون حلف الناتو لديه حدود مشتركة كبيرة مع روسيا، الأمر الذي تعتبرة موسكو تهديدا لأمنها القومي.

الخارجية الروسية السلطات الفنلندية زاخاروفا السفارة الفنلندية موسكو فنلندا الناتو

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