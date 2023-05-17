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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف سبب موافقتها على تمديد "صفقة الحبوب".. تفاصيل

روسيا
روسيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وافقت على تمديد “صفقة الحبوب” لأنها تأمل في حل سريع للمشاكل المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق.

وقال نيبينزيا، حول سبب موافقة روسيا على تمديد “صفقة الحبوب”: “موسكو ما زالت لم تفقد الأمل في أن القضايا التي نثيرها سيتم حلها، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “صفقة الحبوب” تم تمديدها لمدة شهرين.

وشكر الرئيس التركي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية.

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ووعد أردوغان، بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.

وتتضمن مبادرة “صفقة الحبوب”، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

الأمم المتحدة نيبينزيا صفقة الحبوب روسيا

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